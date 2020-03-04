Как пишет Collider, в игровом ремейке диснеевского мультфильма «Мулан» не будет романтической линии, которая имела место в анимационном оригинале.
Об этом рассказал продюсер проекта Джейсон Рид. Речь идет об отношениях, сложившихся между
Также продюсер добавил, что вместо Ли Шанга в фильме появятся сразу два новых мужских персонажа. Это командир и наставник героини Тан и ее боевой товарищ Хунхуй.
Напомним, отсутствие Ли Шанга — не единственное отличие предстоящей игровой картины от мультфильма. В фильме также не будет песен и дракона Мушу. Но будет много батальных сцен.
Релиз «Мулан» состоится 26 марта.