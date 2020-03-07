Анастасия Лях .7 марта, 2020 5

Популярный фестиваль кино, музыки и интерактива SXSW (South by Southwest), который ежегодно проводится в Остине, штат Техас, в этом году проведен не будет, пишет Variety.

Мероприятие, запланированное на 13–22 марта, официально отменено. И это будет первый раз за все время существования смотра, который проводится с 1987 года, когда фестиваль не состоится. Гостям форума, которые уже успели приобрести билеты, надо полагать, будут возвращены деньги.

Отметим, что SXSW — масштабнейшее событие и самое высокодоходное мероприятие в Остине, ежегодно приносящее в казну города несколько сотен миллионов долларов. В прошлые годы здесь состоялись такие громкие кинопремьеры, как «Форсаж 7», «Мачо и ботан», «Астрал», «Хижина в лесу», «Атомная блондинка», «Тихое место», «Мы» и многие другие.