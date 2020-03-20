Есть и положительная сторона эпидемии. Возможно, фанаты «Игры престолов» таки дождутся публикации «Ветров зимы», которые должны стать предпоследней книгой цикла «Песнь льда и пламени».
На своем личном сайте Джордж
Напомним, «Ветры зимы» — шестая часть цикла, по которому был снят сериал «Игра престолов» (не дождавшийся Мартина и пошедший своим путем). Книга должна была выйти еще несколько лет назад, но писатель, получивший много денег за права на экранизацию, пустился в путешествия и забросил сочинительство.
Если Мартина ничто не отвлечет, роман попадет на книжные прилавки этим летом.