Анастасия Лях .20 марта, 2020 12

Есть и положительная сторона эпидемии. Возможно, фанаты «Игры престолов» таки дождутся публикации «Ветров зимы», которые должны стать предпоследней книгой цикла «Песнь льда и пламени».

На своем личном сайте Джордж Р. Р. Мартин написал, что коронавирус и связанный с ним карантин вынудил его сидеть дома и каждый день писать, писать, писать. Писатель отметил, что чувствует себя хорошо, пребывает в уединении далеко от города и всецело поглощен творческим процессом.

Напомним, «Ветры зимы» — шестая часть цикла, по которому был снят сериал «Игра престолов» (не дождавшийся Мартина и пошедший своим путем). Книга должна была выйти еще несколько лет назад, но писатель, получивший много денег за права на экранизацию, пустился в путешествия и забросил сочинительство.

Если Мартина ничто не отвлечет, роман попадет на книжные прилавки этим летом.