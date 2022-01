Таня Гончаренко .10 января, 2022 2

К сожалению для Warner Bros. сборы четвертой части "Матрицы" совершенно не оправдали ожиданий. Как сообщает We Got It Covered, студия потеряет около 100 млн долларов.

Как заявлется, на производство, продвижение и рекламу картины потрачено 250 миллионов долларов. При таких вложениях, кассовые сборы на данный момент составляют лишь 125 млн.

Такие низкие показатели, возможны из-за того, что "Матрица" стартовала практически одновременно с супер популярным блокбастером "Человек-Паук 3", а также, по причине гибридной системы, при которой лента выходит одновременно в кинотеатрах и на стриминге, в данном случае HBO Max. Стоит отметить, что и на онлайн-платформе "Матрице" не удалось оказаться в лидерах по просмотрам.

Такие показатели можно считать настоящим провалом и поражением, так как по заявлению продюсера проекта Джеймса МакТига, главной причиной возвращения культового фильма с четвертой частью была "возможность заработать".