Как известно, девятый эпизод космической саги должен был снимать Колин Треворроу, но
Сайт Screen Rant опубликовал некоторые подробности сценария, подготовленного Треворроу и отвергнутого студией Disney. Очевидно, что сюжет Треворроу кардинально отличался от сюжета, предложенного Абрамсом, причем в самых ключевых моментах. Осторожно, дальше следуют спойлеры, касающиеся девятого эпизода.
Так, в версии Треворроу героиня Дэйзи Ридли не оказывалась внучкой Палпатина. Собственно, Палпатин вообще не фигурировал, а главным антагонистом значился Кайло Рен, с которым и разворачивалось кульминационное противостояние. Под конец Рей узнавала, что ее родителей убил именно Кайло, и тем не менее все равно пыталась воззвать к светлой стороне души Рена, но безуспешно. В битве со злодеем на помощь к героине приходили призраки Люка Скайуокера, Йоды и
Вот таким планировался финальный эпизод. Прямолинейным, без твистов, но зато и без мелодраматизма.
Напомним, девятый фильм франшизы вышел на экраны 19 декабря и получил преимущественно прохладные рецензии.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую