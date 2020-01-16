Анастасия Лях .16 января, 2020 8

Как известно, девятый эпизод космической саги должен был снимать Колин Треворроу, но из-за творческих разногласий с продюсерами он был уволен и заменен Дж. Дж. Абрамсом.

Сайт Screen Rant опубликовал некоторые подробности сценария, подготовленного Треворроу и отвергнутого студией Disney. Очевидно, что сюжет Треворроу кардинально отличался от сюжета, предложенного Абрамсом, причем в самых ключевых моментах. Осторожно, дальше следуют спойлеры, касающиеся девятого эпизода.

Так, в версии Треворроу героиня Дэйзи Ридли не оказывалась внучкой Палпатина. Собственно, Палпатин вообще не фигурировал, а главным антагонистом значился Кайло Рен, с которым и разворачивалось кульминационное противостояние. Под конец Рей узнавала, что ее родителей убил именно Кайло, и тем не менее все равно пыталась воззвать к светлой стороне души Рена, но безуспешно. В битве со злодеем на помощь к героине приходили призраки Люка Скайуокера, Йоды и Оби-Вана Кеноби.

Вот таким планировался финальный эпизод. Прямолинейным, без твистов, но зато и без мелодраматизма.

Напомним, девятый фильм франшизы вышел на экраны 19 декабря и получил преимущественно прохладные рецензии.