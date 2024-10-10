sonyazhytkova .10 октября, 2024 5

Лауреат премії "Еммі" зіграє Хела Джордана в новому шоу HBO "Lanterns", яке засноване на коміксах DC про Зеленого Ліхтаря.

Нещодавно до Кайла Чендлера приєднався Аарон П’єр, який зіграє роль другого головного персонажа, Джона Стюарта.

Сюжет серіалу, над яким працюють Кріс Манді ("Озарк"), Деймон Лінделоф ("Вартові") та автор коміксів Том Кінг, розповідає про новобранця Корпусу Зелених Ліхтарів Джона Стюарта (П'єр) та ветерана Хела Джордана (Чендлер). Вони як міжгалактичні копи намагаються розплутати загадкове вбивство, що сталося в глибинці США.

Серіал складатиметься з восьми епізодів, а його виробництвом займаються HBO, Warner Bros Television і DC Studios. Шоураннером стане Кріс Манді, а Лінделоф і Кінг виступають у ролі сценаристів та виконавчих продюсерів. Перші два епізоди поставить режисер Джеймс Гоус, який також буде виконавчим продюсером.

Джерело: Deadline