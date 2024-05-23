sonyazhytkova .23 мая, 2024 6

Режисер стрічки Майкл Пірс ("Beast"). Головні ролі у фільмі виконують Джуліанна Мур, Сідні Суїні та Домналл Глісон.

Автором сценарію виступив Бред Інгелсбі ("Mare of Easttown"). Сюжет розгортається навколо Кейт Гарретсон (Мур), яка переживає особисту трагедію та проводить дні, доглядаючи за кіньми на фермі "Ехо Долини", що займає 22 мальовничі акри в Південно-Східній Пенсильванії. Однієї ночі її дочка Клер (Суїні), тремтячи від страху та вкритою чужою кров'ю, з'являється на порозі матері, і історія відкриває те, на що здатна мати заради порятунку своєї дитини.

Маклаклен грає Річарда Гаррета, успішного адвоката та колишнього чоловіка Кейт. Він має нову родину і вважає свою дочку-наркоманку Клер фінансово обтяжливою. Шоу виконує роль Джессі Олівер, непохитної тренерки коней та давньої подруги Кейт, яка завжди готова надати емоційну підтримку. Донован грає Раяна, молодого наркомана без морального компаса. Він і Клер виявляються втягнутими в павутину брехні, яка швидко захоплює нестабільну Кейт.

Раніше було повідомлено, що Глісон виконує роль Джекі, місцевого злочинця, який вривається в життя Кейт, приносячи з собою небезпечні таємниці.

Фільм "Ехо Долини" створений Apple Studios у співпраці зі Scott Free Productions під керівництвом Рідлі Скотта та Майкла Прусса, а також компанії The Walsh Company (Napoleon, House of Gucci). Продюсерами виступили Інгелсбі та Кевін Волш, які мають багаторічний контракт з Apple TV+. Серед виконавчих продюсерів — Скотт Грінберг, Ребекка Фойєр та Ніколь Джордан-Веббер від Scott Free, а також Еріка Олде та Сем Розме з Black Bicycle Entertainment. Співпродюсером є Таня Тавадджо.

Джерело: Deadline