Анастасия Лях .2 февраля, 2021 4

Стилистка фильма случайно слила в Сеть название четвертой части. Она будет называться «Матрица: Воскрешение» («The Matrix: Resurrections»).

Создатели картины пока что информацию не подтвердили. Вполне вероятно, что речь идет о рабочем заглавии, а не о прокатном.

Сюжет четвертого фильма культовой научно-фантастической франшизы, над которым работает Лана Вачовски, держится в строжайшем секрете. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Из новичков на экране появятся Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф, Приянка Чопра, Яхья Абдул-Матин II и Джада Пинкетт Смит. Также возможно возвращение персонажа Меровингена, которого сыграл французский актер Ламберт Уилсон во второй части «Перезагрузка».

Премьера запланирована на 22 декабря 2021.