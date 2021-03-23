На фото: Милла Йовович в роли Элис из "Обители зла"
Если верить изданию IGN, ребут зомби-франшизы выйдет в прокат под названием «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити».
В основу сценария легли два первых выпуска одноименной серии компьютерных игр. Действие развернется в 1998 году в городе Ракун-Сити, который оказался заблокирован полчищем инфицированных людей, превратившихся из-за вируса в кровожадных зомби.
В режиссерском кресле находится британский постановщик Йоханнес Робертс, снявший камерный триллер про акул «Синяя бездна». На главную роль назначена звезда «Бегущего в лабиринте» и пятых «Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио, которой в трэш-хорроре «Капкан» («Хищники») пришлось сражаться с нашествием крокодилов, а теперь доведется противостоять нашествию зомби.