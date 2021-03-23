Анастасия Лях .23 марта, 2021 8

На фото: Милла Йовович в роли Элис из "Обители зла"

Если верить изданию IGN, ребут зомби-франшизы выйдет в прокат под названием «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити ».

В основу сценария легли два первых выпуска одноименной серии компьютерных игр. Действие развернется в 1998 году в городе Ракун-Сити , который оказался заблокирован полчищем инфицированных людей, превратившихся из-за вируса в кровожадных зомби.