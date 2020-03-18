Анастасия Лях .18 марта, 2020 1

На фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

Издание Cosmic Book News поделилось слухом о возможном названии третьего фильма серии «Человек-паук» с Томом Холландом.

Вероятно, фильм выйдет в прокат под названием «Человек-паук : Хоум-ран» . Хоум-ран — это такая ситуация на бейсбольном поле, когда отбивающий и бегущие, находящиеся на базах, успевают совершить полный круг по базам и попасть в дом, что должно привести команду к победе.

Отметим, что слово «дом» (на английском home, «хоум») присутствовало и в названиях двух предыдущих частей: « Человек-паук : Возвращение домой» и « Человек-паук : Вдали от дома».

Напомним, релиз третьего фильма запланирован на 15 июля 2021 года, а съемки должны стартовать этим летом.