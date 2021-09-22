Как будут называться «Фантастические звери 3»

Из официального Твиттер-аккаунта стало известно, что у триквела «Фантастических зверей» появилось прокатное название и дата выхода.
«Фантастические звери 3: Тайны Дамблдора» — под таким названием третья часть фэнтезийной франшизы, являющейся приквелом поттерианы, появится в кинотеатрах 15 апреля 2022 года.
Напомним, руководство Warner уволило из проекта Джонни Деппа, который играл злодея Гриндельвальда, из-за исхода судебного разбирательства между Деппом и Эмбер Херд, разрешившегося не в пользу актера. На посту антагониста его заменит Мадс Миккельсен. Джуд Лоу вернется к роли Альбуса Дамблдора, а Эдди Редмэйн снова сыграет магозоолога Ньюта Скамандера.