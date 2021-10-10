Анастасия Лях .10 октября, 2021 5

На фото: Кадр из "Венома 2" и кадр из "Матрицы 4"

Наверняка никто не заметил, но в «Веноме 2» оказались кадры из предстоящей четвертой «Матрицы», пишет Screen Rant.

О таком вот незапланированном кроссовере рассказал менеджер по подбору локаций Кристофер Кусиак. Дело в том, что съемки «Венома 2» и «Матрицы 4» проходили одновременно в Сан-Франциско . И в один из дней обе команды параллельно снимали экшен-сцены с погоней и вертолетами. По словам Кусиака, команда «Матрицы» оккупировала весь центр города, и группе, работавшей над «Веномом», никак не удавалось вклиниться в нужную локацию со своим реквизитом. Поэтому в итоге режиссер «Венома 2» Энди Серкис заснял и затем использовал при монтаже вертолеты, которые были частью съемок «Матрицы 4».

Интересно, попало ли в предстоящую «Матрицу» что-нибудь из «Венома»?..

«Веном 2: Карнаж» вышел в американский прокат 1 октября 2021. Премьера фильма «Матрица: Воскрешение» запланирована на 22 декабря.