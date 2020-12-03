Анастасия Лях .3 декабря, 2020 9

Как пишет Variety, ссылаясь на представителя Американской киноакадемии, предстоящая церемония вручения оскаровских статуэток пройдет в традиционном «живом» формате.

Напомним, из-за пандемии церемония 2021 пройдет позже, чем обычно. То есть не в феврале и даже не в марте, а 25 апреля. Организаторы пока что не рассматривают онлайн-формат и рассчитывают провести мероприятие вживую. Как и раньше, местом проведения станет кинотеатр Dolby Theatre в Лос-Анджелесе .

Кинотеатр рассчитан на 3400 мест. Едва ли к весне 2021 ситуация с коронавирусом улучшится настолько, чтобы стало возможным заполнить зал целиком. Известно, что недавно организаторы церемонии посещали кинотеатр и прикидывали, как именно и в каком количестве можно будет разместить гостей, чтобы это было безопасно.