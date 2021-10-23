Анастасия Лях .23 октября, 2021 6

Уже сегодня недавний трагический инцидент, произошедший на съемочной площадке фильма «Раст», существенно повлиял на американскую кино- и телеиндустрию. И в дальнейшем наверняка отразится на Голливуде еще сильнее. А возможно, повлияет и на законодательство США, касающееся хранения и ношения оружия.

Напомним, на днях на съемках вестерна, в котором играет Алек Болдуин, каким-то образом оказался боевой пистолет вместо бутафорского, заряженный настоящим патроном. Актер произвел из него выстрел и случайно ранил оператора Галину Хатчинс, которая скончалась в больнице. В настоящее время следствие выясняет, как именно и по чьей халатности боевое оружие попало на площадку под видом реквизита.

Из-за случившегося некоторые кинематографисты и телевизионщики выступили с заявлением о решении полностью отказаться от использования настоящего оружия во время съемок. Так, создатели полицейского сериала «Новичок», что выходит на канале ABC, заявили, что больше не станут применять на площадке настоящие пистолеты и осуществлять настоящие выстрелы.

Авторы шоу отметили, что обычно выстрелы дорисовываются с помощью компьютерной графики, но иногда, в очень редких случаях, производились по-настоящему . Отныне же, по словам продюсера Алекси Хоули, никакого боевого оружия на съемках не будет.

Наверняка вслед за создателями «Новичка» подобные правила в съемочный регламент внесут и другие продюсеры/ режиссеры как малого, так и большого экрана.