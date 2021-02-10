Анастасия Лях .10 февраля, 2021 12

Издание The Illuminerdi выяснило некоторые подробности предстоящего перезапуска франшизы «Трансформеры».

Действие нового фильма, получившего название «Трансформеры: Союз зверей», развернется в 1990-х годах, а сюжет будет отчасти ссылаться на классические фильмы-ограбления . События будут происходить как в Штатах (а именно в Бруклине, Нью-Йорк ), так и в Южной Америке. В настоящее время студия Paramount ищет на главные роли латиноамериканского юношу и девушку.

Напомним, в режиссерском кресле находится Стивен Кейпл-младший , снявший «Крид 2». За сценарий в ответе Джоби Хэрольд, работавший над третьим «Джоном Уиком». Съемки запланированы на весну-лето текущего года.