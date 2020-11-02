Анастасия Лях .2 ноября, 2020 5

Мишелин Рокбрюн, вдова Шона Коннери, рассказала изданию Daily Mail о том, какой была жизнь Шона Коннери перед смертью.

Легендарный шотландский актер, известный в первую очередь как первый исполнитель роли Джеймса Бонда, скончался 31 октября. Ему было 90 лет. По словам вдовы, он умер тихо и мирно во сне.

В последние годы Шон Коннери страдал деменцией (старческим слабоумием). «У него не было нормальной жизни. Он уже не был самим собой… Мы прожили замечательную жизнь, и он был потрясающим мужчиной… Но то, что с ним произошло, не могло более продолжаться. И он ушел совершенно бестревожно, как и хотел», — рассказала Мишелин Рокбрюн.

На экране Коннери не появлялся уже много лет. Последним фильмом с его участием была «Лига выдающихся джентльменов» 2003 года выпуска.