Анастасия Лях .2 июня, 2021 0

Мастер ужаса признался, какой хоррор считает самым страшным. По словам Кинга, больше всего его напугала «Ведьма из Блэр».

Напомним, фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (The Blair Witch Project) — независимый мокьюментари-хоррор , вышедший в 1999 году и поставленный Эдуардо Санчесом и Дэниэлом Мириком. Он рассказывает псевдодокументальную историю о том, как в октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок дипломной документалки, а год спустя якобы был найден отснятый ими шокирующий материал. При бюджете в 300 тысяч долларов лента собрала в прокате почти что 250 миллионов.