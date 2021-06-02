Мастер ужаса признался, какой хоррор считает самым страшным. По словам Кинга, больше всего его напугала «Ведьма из Блэр».
Напомним, фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (The Blair Witch Project) — независимый мокьюментари-хоррор, вышедший в 1999 году и поставленный Эдуардо Санчесом и Дэниэлом Мириком. Он рассказывает псевдодокументальную историю о том, как в октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок дипломной документалки, а год спустя якобы был найден отснятый ими шокирующий материал. При бюджете в 300 тысяч долларов лента собрала в прокате почти что 250 миллионов.
Кинг рассказал, что посмотрел «Ведьму из Блэр», когда лежал в больнице после ДТП. Кассету принес в палату его сын Джо Хилл со словами «ты должен это увидеть». Кинг же находился под действием лекарств, которые, возможно, усугубили восприятие. Так или иначе, писатель даже не смог досмотреть до конца и примерно на середине попросил выключить из-за охватившего его сильного страха.