Анастасия Лях .5 января, 2022 8

Стриминг HBO Max, принадлежащий студии Warner, обнародовал рейтинг проектов с самым большим количеством просмотров в премьерные дни.

Пятерку лидеров возглавила экранизация видеоигры «Мортал Комбат», которая была просмотрена 3,8 миллиона раз. На втором месте оказался кроссовер «Годзилла против Конга» с результатом 3,6 миллиона просмотров. Далее следуют «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2,8 миллиона), «Матрица: Воскрешение» (те же 2,8 миллиона) и «Космический джем: Новое поколение» (2,1 миллиона просмотров).

При этом «Дюна», которая считалась едва ли не самым ожидаемым фильмом ушедшего 2021 года, разместилась лишь на шестой позиции с результатом 1,9 миллиона просмотров.