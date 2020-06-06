Анастасия Лях .6 июня, 2020 2

Американский сценарист и постановщик Ари Астер, один из самых ярких представителей современного интеллектуального хоррора, готовит новый проект.

Как пишет издание Daily Nexus, ссылаясь на слова самого Астера, который на днях пообщался со студентами Калифорнийского университета в Санта-Барбаре , работа над новым фильмом началась во время карантина. Астер только-только дописал черновик сценария, который описывает как «кошмарную комедию».

Никакие подробности режиссер пока раскрывать не стал. Сказал лишь, что это будет «взрослое кино» продолжительностью целых четыре часа.

Напомним, последняя работа Астера «Солнцестояние» вышла в 2019 году. Главную роль в ней исполнила британская актриса Флоренс Пью.