Анастасия Лях .18 марта, 2021 8

Звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в фильме под названием «Военный маг», сообщает Deadline.

Это будет наполовину биография, наполовину вымышленная история. Актер сыграет реального иллюзиониста Джаспера Маскелайна. По сюжету во времена Второй мировой войны он создаст в рядах британской армии вымышленную международную антинацистскую группировку, так называемую «магическую банду». И в итоге с помощью своих иллюзионистских способностей обведет вокруг пальца немецкого генерал-фельдмаршала и командира войск Оси в Северной Африке Эрвина Роммеля.

В режиссерском кресле находится Колин Треворроу, постановщик «Мира Юрского периода». Дата релиза пока не называется.