sonyazhytkova .9 февраля, 2025 9

Голівудська зірка поділилася своїми спостереженнями щодо змін у кіноіндустрії після тривалої перерви в кар'єрі.

В інтерв'ю для подкасту SkipIntro акторка зізналася, що нинішня атмосфера на знімальних майданчиках разюче відрізняється від тієї, що була десять років тому.

"Кіноіндустрія змінилася до невпізнання. Рух MeToo справді вплинув на все. Раніше на майданчику завжди був той самий чоловік, присутність якого викликала лише одне бажання — уникнути зустрічі", — зізналася Камерон Діас.

За її словами, раніше доводилося миритися з різними проявами неприйнятної поведінки, тоді як зараз рівень безпеки значно зріс. Перед зйомками нового фільму акторку навіть ознайомили з правилами етичної поведінки, а також надали анонімний канал зв’язку для повідомлень про будь-які порушення.

"Я була вражена. Це дає неймовірне відчуття захищеності, якого раніше не було", — зазначила вона.

Після десятирічної перерви, протягом якої Діас зосередилася на родині, вона повернулася до роботи в кіно. Першим проєктом став бойовик-комедія "Знову в дії" для Netflix, де її партнером по знімальному майданчику став Джеймі Фокс.

Акторка також розповіла про свій кінодебют у фільмі" Маска" (1994), де зіграла разом із Джимом Керрі. Виявилося, що роль могла дістатися моделі Анні Ніколь Сміт, але після її відмови продюсери зробили ставку на Діаз, що стало переломним моментом у її кар'єрі. Згодом вона здобула всесвітню популярність завдяки стрічкам "Дещо про Мері", Весілля мого найкращого друга, "Ангели Чарлі" та "Відпустка за обміном".

Джерело: Deadline