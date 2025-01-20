sonyazhytkova .20 января, 2025 9

Після свого повернення в кіноіндустрію, акторка під час інтерв'ю для Access Hollywood розповіла, що хотіла би знову об'єднатися з Джимом Керрі для продовження культової комедії 1994 року.

"Якщо Джим погодиться, я теж у справі. Я ж із самого початку їду на його хвилі".

Сам Керрі раніше вже торкався цієї теми у розмові з ComicBook.com, зазначивши, що для нього головне – вдала ідея. "Якщо з'явиться правильна концепція, можливо... Справа не тільки у грошах. Я люблю жартувати про це, але ніколи не кажу остаточне 'ні'. Інколи все змінюється, коли з'являється хороша команда або цікава історія", – поділився актор, дворазовий номінант на "Золотий глобус".

Нагадаємо, що стрічка "Маска", заснована на коміксах Dark Horse, розповідає історію невдахи-банківського працівника Стенлі Іпкіса, який знаходить чарівну маску, що перетворює його на невгамовного та веселого героя, наділеного надприродними здібностями.

У 2005 році вийшов спін-офф під назвою "Син Маски" з Аланом Каммінгом та Джеймі Кеннеді у головних ролях, але він не зміг повторити успіх оригіналу і зазнав провалу як у критиків, так і в прокаті.

Ще у 2014 році автор коміксу Майк Річардсон розповідав, що ведуться переговори щодо відродження франшизи як у кіно, так і в коміксах, однак поки що конкретних результатів досягти не вдалося.

Джерело: Deadline