Наразі, Кіано та Діаз розглядають можливість спільного виступу в фільмі, де Джона Хілл візьме на себе роль як режисера, так і актора.

Сценарій до фільму "Outcome", спільно написаний з Езрою Вудсом, розповідає про Ріфа (Рівз) — відому зірку Голлівуду, який змушений поринути у глибини свого минулого, щоб протистояти власним демонам і знайти втрачене самовизначення після того, як його шантажують за допомогою таємного відеоролика.

Стрічка розробляється студією Apple Studios та виготовляється під керівництвом Метта Дайнса, Алі Гудвін та Джона Хілла в рамках їхнього банера Strong Baby. Це остання спільна робота Хілла та Apple Original Films; також вони працюють над біографічним фільмом про Grateful Dead з продюсерською компанією Sikelia Productions Мартина Скорсезе, який режисуватиме та напише Скотт Александер і Ларрі Карасевскі. Хілл бере участь у виробництві фільму під брендом Strong Baby разом з Дайнсом і Гудвіном.

Після тривалої паузи у кар'єрі актриса, яка відома своїми ролями у таких хітах, як "Bad Teacher", "The Mask" і "There’s Something About Mary", Камерон Діаз, знову з'являється на екранах, зігравши в цьому році у комедії Netflix "Back in Action" поряд з Джеймі Фоксом. Фільм "Outcome" стане її першою роллю після фільму "Annie" від Sony у 2014 році.

З того часу Камерон Діаз також активно захоплюється іншими справами. Вона досягла успіху як письменниця, видавши бестселери "Книга про тіло" у 2014 році та "Книга про довголіття" у 2017 році. У 2020 році разом з підприємицею Кетрін Пауер вони запустили Avaline - колекцію органічних вин.

