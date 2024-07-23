sonyazhytkova .23 июля, 2024 0

Також, до знімального складу приєдналися такі зірки, як Сара Піджон, Тайрік Вітерс і Джона Хауер-Кінг.

За чутками, Sony Pictures веде перемовини з Дженніфер Лав Г'юїтт та Фредді Принцом-молодшим щодо їх повернення до своїх знакових ролей.

Дженніфер Кайтин Робінсон виступить режисеркою фільму за сценарієм, який вона написала спільно з Семом Ланскі, на основі початкового тексту Лії МакКендрік.

Оригінальна версія, яка вийшла на екрани 17 жовтня 1997 року, заробила $72 мільйони в прокаті. У головних ролях знімалися Г'юїтт, Принц, Сара Мішель Геллар та Раян Філіпп.

Сюжет розгортається навколо чотирьох друзів, які під час святкування випадково збивають людину. В паніці вони вирішують скинути тіло в океан і дати обітницю ніколи про це не говорити. Однак їхнє життя перетворюється на кошмар, коли вони стають мішенню для вбивці з гаком, який знає про їхню страшну таємницю. Успіх фільму був настільки вражаючим, що невдовзі вийшло продовження під назвою "Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа".

Джерело: Deadline