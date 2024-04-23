sonyazhytkova .23 апреля, 2024 7

Стрічка, що об'єднала зірок з серіалів "Опівнична меса", "Крик" та "Бійтесь ходячих мерців", подарувала глядачам жахливий кошмар у своєму першому трейлері.

Режисер Аріель Віда веде глядачів у подорож разом з Еммою, головною героїнею фільму "Хвороба", та її друзями з Лос-Анджелеса, які відправляються в Північну Каліфорнію, щоб взяти участь у волонтерській роботі на канабісовій фермі і швидко заробити трохи грошей.

"Скільки ми можемо заробити за два тижні?", — цікавиться один з персонажів, не здогадуючись про можливу небезпеку. "Стільки, скільки ви зможете зрізати", — відповідає інший, збираючи групу жниварів і ведучи їх на поле. "Ласкаво просимо до The Hollow", — каже він по прибуттю, — "все буде закінчено, перед тим, як ви щось помітите, тож насолоджуйтеся!". У той же час загадкова власниця ферми Мона (Джейн Бадлер) натякає, що вони "точно вчасно", що насправді означає, як кожен шанувальник жанру знає... "вам бажано було б ніколи сюди не потрапляти".

Незабаром персонажі розуміють цю ситуацію, коли виявляють, що Мона приховує моторошні таємниці, про які вони навіть не могли уявити. У відеоролику ми спостерігаємо, як одна з них вживає унікальний сорт канабісу з ферми, а потім раптово у неї починається кровотеча з очей та рота.

"Можливо, мені варто було бути трохи більш конкретною", — скаржиться Мона. "Ми витратили роки на вдосконалення грунту, щоб розгадати цю таємницю. І нарешті зробили це правильно".

Чекатимемо, щоб дізнатися, що саме вони зробили правильно, але можна припустити, що це не буде приємним.

Прем'єра стрічки відбудеться 7 червня у вибраних кінотеатрах США.

Джерело: Gamesradar