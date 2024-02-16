sonyazhytkova .16 февраля, 2024 17

Шоу, у якому зіграли Гіакомо Джанніотті з "Grey’s Anatomy", Ванесса Морган з "Riverdale" і Джейсон Прістлі, стартував у січні.

За даними Nielsen, середній рейтинг переглядів становить понад 500 000 у прямому ефірі, що за словами президента з медіа Бреда Шварца, може зрости до 1 мільйона протягом перших семи днів. Це є успіхом для мережі. У бесіді з Deadline він відзначив, що це великий прогрес для них. Їхня першочергова мета - залучити мільйон глядачів, а потім прагнути до двох мільйонів.

"Wild Cards" - це кримінальний серіал з комедійним присмаком, що розповідає про незвичайний дует грубого, саркастичного поліцейського та живої, розумної шахрайки. Елліс (Джанніотті) грає роль детектива, який був позбавлений звання та протягом останнього року працював у морській поліції, а Макс (Морган) вела бездомний спосіб життя, обманюючи кожного, з ким зустрічалася. Але коли Макс потрапляє у в'язницю і допомагає Еллісу вирішити місцевий злочин, їм пропонують можливість виправдати себе, причому Елліс повертається до детективної служби, а Макс уникне тюрми. Умова? Вони повинні працювати разом, використовуючи свої унікальні навички для розкриття злочинів.

Також у серіалі зіграли Террі Чен та Карін Коновал.



Спочатку канадський мовник CBC замовив серіал, а The CW став співвиробником. Виробництвом займалися Blink49 Studios, Front Street Pictures та Piller/Segan з Майклом Конайвсом як шоуранером. Він також є виконавчим продюсером разом із Шоном Піллером та Ноеллою Карбоне.

Джерело: Deadline