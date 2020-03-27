Анастасия Лях .27 марта, 2020 11

Как мы уже писали, из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль не состоится в мае, как было запланировано.

Зато на время карантина городские власти нашли Каннскому дворцу другое применение. Поскольку из-за распространения инфекции находиться на улице небезопасно и незаконно, фестивальный дворец на время карантинного режима превратился в приют для бездомных. Сообщается, что дворец принимает на ночлежку всех желающих при наличии свободных мест, но каждому предварительно соцработники и медики измеряют температуру. Бездомным даже разрешено приводить с собой собак, для которых помещение оснастили клетками.

Напомним, проведение Каннского смотра перенесено на лето. Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, фестиваль состоится в конце июня или в начале июля.