Каннский дворец превратился в ночлежку для бездомных
Анастасия Лях
.27 марта, 2020
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На фото: Внутреннее помещение Каннского дворца во время эпидемии
Как мы уже писали, из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль не состоится в мае, как было запланировано.
Зато на время карантина городские власти нашли Каннскому дворцу другое применение. Поскольку из-за распространения инфекции находиться на улице небезопасно и незаконно, фестивальный дворец на время карантинного режима превратился в приют для бездомных. Сообщается, что дворец принимает на ночлежку всех желающих при наличии свободных мест, но каждому предварительно соцработники и медики измеряют температуру. Бездомным даже разрешено приводить с собой собак, для которых помещение оснастили клетками.
Напомним, проведение Каннского смотра перенесено на лето. Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, фестиваль состоится в конце июня или в начале июля.