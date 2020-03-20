Анастасия Лях .20 марта, 2020 13

Смотр в Каннах, который в этом году должен был пройти с 12 по 23 мая, в настоящее время отменен из-за коронавируса. Такая информация появилась на официальном сайте фестиваля.

В заявлении организаторов сказано, что они рассматривают несколько вариантов возможного проведения мероприятия, из которых самый вероятный — перенос события на конец июня — начало июля. В любом случае решение зависит от дальнейшего распространения инфекции во всем мире и Франции в частности.

Новые сроки проведения Каннского МКФ будут согласованы с правительством Франции, мэрией Канн, партнерами фестиваля и деятелями кино.