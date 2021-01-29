Как сообщает Variety, история, увы, повторяется. В этом году организаторы Каннского смотра
В настоящее время намечено, что фестиваль 2021 пройдет с 6 по 17 июля, а не с 11 по 25 мая, как предполагалось изначально. Причина — вторая волна коронавирусной эпидемии, которая пока что совсем не стихает, несмотря на стартовавшую вакцинацию.
Напомним, что в 2020 году Канны тоже сперва были перенесены с мая на конец лета, но в итоге организаторы отменили мероприятие вовсе. Также они заявили, что не рассматривают возможность проведения фестиваля в