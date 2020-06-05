Анастасия Лях .5 июня, 2020 8

Нет-нет , фестиваль на Французской Ривьере в этом году не состоится. Но, как мы уже писали, организаторы смотра все равно обнародовали список фильмов, премьеры которых состоятся позже, на других МКФ, но под каннским лейблом.

Список картин, которые организаторы не стали делить на конкурсные и внеконкурсные, появился на официальном сайте Каннского фестиваля. Среди них — «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Настоящие матери» Наоми Кавасэ, «Лето 85-го » Франсуа Озона, «Lover’s Rock» Стива МакКуина, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, пиксаровская анимация «Душа» Пита Доктера, режиссерская работа актера Вигго Мортенсена «Падение», «ДНК» Майвенн Ле Беско и другие.