sonyazhytkova .29 декабря, 2024 6

У нещодавньому інтерв'ю для CBS News, де актор з’явився разом із режисером "Їжака Соніка 3" Джеффом Фаулером, Рівза запитали про майбутнє культового найманця у нео-нуарній франшизі.

"Ніколи не кажи ніколи, але мої коліна зараз буквально волають: 'Жодного нового Джона Віка!'", — зізнався актор, який озвучує антагоніста Шедоу у стрічці про Їжака Соніка. "Хоч серце і рветься до цього, мої коліна можуть не витримати".

Режисер Джефф Фаулер не залишився осторонь і з гумором додав: "Саме тому ти можеш озвучувати Шедоу ще десятиліттями. Жодних фізичних навантажень — тільки твій голос".

Ці заяви збіглися з 10-річним ювілеєм франшизи "Джон Вік", яка продовжує розширювати свій всесвіт. Одним із нових проєктів стане спін-офф "Балерина", де Ана де Армас зіграє професійну вбивцю. Прем'єра запланована на 6 червня 2025 року, і Кіану Рівз також з’явиться у ролі легендарного Баба Яги, щоб передати естафету новій героїні. Події фільму відбуватимуться паралельно з третьою частиною франшизи.

Глядачі також побачать знайомих персонажів: наставника Вінстона у виконанні Іена МакШейна, тренера, якого зіграє Шарон Дункан-Брюстер, і навіть Ланса Реддіка, що виконав роль Шарона — персонажа, який загинув у четвертій частині.

З моменту виходу першого фільму в 2014 році "Джон Вік" став справжнім феноменом, зібравши понад мільярд доларів у світовому прокаті. До його всесвіту вже приєдналися серіал-приквел "Континенталь", майбутній проєкт "Джон Вік: Під високим столом" та анімаційний фільм-приквел. Також у розробці знаходиться стрічка з Донні Єном, який повернеться до ролі сліпого майстра бойових мистецтв Кейна.

Щодо можливої п’ятої частини, Рівз зізнавався, що зйомки кожного фільму вимагали величезних фізичних зусиль. Під час роботи над комедією Азіза Ансарі "Good Fortune" актор отримав серйозну травму коліна.

Незважаючи на всі труднощі, Кіану не виключає повернення: "Я б знову взявся за 'Джона Віка' тільки з режисером Чадом Стахелскі. Це має бути щось по-справжньому особливе. Для мене важливо, щоб Джон Вік знайшов свій спокій".

Джерело: Deadline