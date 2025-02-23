sonyazhytkova .23 февраля, 2025 3

В інтерв’ю для Inverse актор розповів, що разом із режисером Френсісом Лоуренсом довгий час намагався запустити проєкт у виробництво. І ось тепер їхню ідею було представлено керівництву DC, і студія дала добро на розробку сценарію.

Хоча Рівз не розкрив деталей сюжету, він підтвердив, що дія відбуватиметься в тому ж всесвіті, що й оригінальна стрічка. "Ми залишаємося в цьому світі. І Джон Константин страждатиме ще більше", — зазначив актор.

Режисер Френсіс Лоуренс нещодавно також підтвердив, що сиквел став ближчим до реалізації, ніж будь-коли раніше. За його словами, вони з командою багато років перечитували комікси, шукаючи ідеї для історії, і тепер мають чітке бачення продовження.

Фільм "Константин" ґрунтується на серії коміксів Hellblazer від DC/Vertigo. Незважаючи на початкові суперечки серед фанатів, стрічка з часом здобула статус культової. Окрім Кіану Рівза, у фільмі також зіграли Рейчел Вайс, Тільда Свінтон і Пітер Стормаре.

Джерело: Deadline