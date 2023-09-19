Таня Гончаренко .19 сентября, 2023 11

Кіану Рівз, зірка фільмів "Джон Уік" відмовився від безсмертя свого персонажа,

закликавши вбити його в кінці четвертого фільму франшизи, без можливості повернення. Проте продюсери вирішили залишити двері трохи відчиненими, для майбутніх пригод Джона Уіка.

Фільм "Джон Уік: Глава 4" завершився загадковою долею головного героя після поєдинку з Високим Столом, який мав визволити його. Але рижисер зробив фінал дуже неоднозначним, який змусив багатьох фанатів запитувати, чи повернеться Рівз до п`ятого фільму франшизи.

"Я не знаю, думаю, мені доведеться спиратися на "ніколи не говори ніколи", -поділився актор з журналом Entertainment Weekly. "Для мене здається дуже правильним, що Джон Уік нарешті знаходить мир та спокій".

Крім того, продюсер Базіл Іванік розповів про важкість створення фільму: "Створювати ці фільми дуже виснажливо. Для Кіано це важко, як фізично, так і емоційно... Він сказав: "Я хочу, щоб мене беззаперечно вбили в кінці цього фільму".