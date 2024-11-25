sonyazhytkova .25 ноября, 2024 16

У трейлері, Сонік і його друзі насолоджуються спокійним обідом у Чао-Саду, коли Тейлса дивним чином приймають за Детектива Пікачу, а на сцену виходять вбивчі роботи. І, звісно, ми бачимо Шедоу — нову загрозу, яка обіцяє стати справжнім кошмаром.

У третій частині Сонік, Тейлp та Наклз знову об'єднуються, щоб боротися з неймовірно сильним ворогом — Їжаком Шедоу, створеним у рамках таємного урядового проєкту. Але, не маючи сил, щоб протистояти йому, герої вимушені укласти малоймовірний союз з Доктором Роботніком, щоб разом протистояти загрозі, яка нависає над усім світом.

До основного складу акторів, що повертаються, приєднується Кіану Рівз, який втілює Шедоу — одного з найстрашніших антагоністів франшизи, чиї мотиви й амбіції обіцяють зробити його ще більш небезпечним ворогом для Соніка та його друзів.

Крім того, на великому екрані знову з’являться Бен Шварц (Сонік), Коллін О'Шонессі (Тейлз), Ідріс Ельба (Наклз), Джим Керрі (Доктор Роботнік), Джеймс Марсден (Том Ваховскі) та Тіка Самптер (Медді Ваховскі). Але фільм не обмежується лише знайомими обличчями — до акторського складу долучаються й нові зірки, серед яких Крістен Ріттер, Наташа Ротвелл, Адам Пеллі, Шемар Мур та Аліла Браун.

Сюжет обіцяє не лише екшн, а й емоційні моменти та несподівані повороти, які триматимуть глядачів в напрузі до самого кінця. "Їжак Сонік 3" принесе нові виклики для героїв і багато сюрпризів. Фільм вийде в українських кінотеатрах 21 грудня 2024 року.

Джерело: Gamesradar