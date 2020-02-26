Капитан Америка и Черная вдова воссоединятся в новом проекте

Анастасия Лях .26 февраля, 2020 3

На фото: Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон снимутся в ремейке музыкального комедийного ужастика «Магазинчик ужасов». Компанию им составит звезда «Рокетмена» Тэрон Эджертон, сообщает The Hollywood Reporter.

Речь о картине 1986 года выпуска, которая была экранизацией одноименного бродвейского мюзикла, который в свою очередь основывался на черной комедии 1960 года режиссера Роджера Кормана.

Известно, что Йоханссон и Эджертон сыграют работников магазина, где обитает плотоядное растение, а Эванс изобразит дантиста-садиста .

В режиссерском кресле находится Грег Берланти, известный по работе над дисишными сериалами канала CW. Съемки должны стартовать этим летом.