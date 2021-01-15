Анастасия Лях .15 января, 2021 12

Как сообщает Deadline, Крис Эванс может вернуться к роли марвеловского супергероя Капитана Америка.

Напомним, в финале фильма «Мстители: Финал» Стив Роджерс (он же Капитан Америка, он же Кэп), путешествуя в прошлое, решил остаться в родных 1940-х и прожил альтернативную мирную жизнь вместе с возлюбленной Пэгги Картер, уже не в качестве супергероя, но в роли обычного человека и любящего мужа. А щит Капитана Роджерс передал Соколу (Энтони Маки) как эстафету.

Предполагалось, что на этом сотрудничество Криса Эванса с Marvel закончилось. Его персонаж отправился на заслуженный покой, а сам актер скинул спандекс, чтобы переключиться на другие проекты и роли.

Однако издание Deadline, ссылаясь на инсайдерскую информацию, утверждает, что Эванс уже практически подписал со студией новый контракт, согласно которому он снова сыграет Роджерса. Правда, это не будет продолжение сольника о Первом рыцаре. По слухам, Кэп появится на втором плане в одном из новых марвеловских проектов и выступит наставником одного из новых юных супергероев, как некогда Тони Старк выступил ментором Питера Паркера.

От Marvel по этому поводу никаких комментариев пока что не поступало.