Анастасия Лях .6 января, 2022 9

Актер Крис Эванс исполнит одну из главных ролей в пока что безымянном фильме, основанном на его собственной идее, сообщает Variety.

Сюжет развернется в 1950-х годах в Лос-Анджелесе вокруг подростка, который подрабатывает на студии MGM. Там он начинает общаться с воображаемым другом в лице легендарного актера из мюзикла «Поющие под дождем» Джина Келли.

Эванс также выступит одним из продюсеров проекта вместе с режиссером «Достать ножи» и «Последних джедаев» Райаном Джонсоном. Сроки производства не уточняются.