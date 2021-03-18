Анастасия Лях .18 марта, 2021 7

Издательство Marvel выпустит новую серию комиксов о своем старейшем супергерое Капитане Америка.

По сюжету все супергерои, когда-либо носившие костюм Кэпа (а именно Стив Роджерс, Сэм Уилсон, Баки Барнс и Джон Уокер) отправляются на поиски похищенного капитанского щита. В своем путешествии они попадают в параллельные вселенные, где существуют альтернативные версии Капитана Америка. Одна из таких версий — Аарон Фишер, который является ЛГБТ-персонажем .

Создателями комикса выступили Джошуа Трухильо и Ян Базалдуа. В продажу он поступит в июне этого года.