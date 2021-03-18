Издательство Marvel выпустит новую серию комиксов о своем старейшем супергерое Капитане Америка.
По сюжету все супергерои,
Создателями комикса выступили Джошуа Трухильо и Ян Базалдуа. В продажу он поступит в июне этого года.
Анастасия Лях .18 марта, 2021 0 7
На фото: Капитан Америка, раскрашенный ЛГБТ-цветами
Издательство Marvel выпустит новую серию комиксов о своем старейшем супергерое Капитане Америка.
По сюжету все супергерои,
Создателями комикса выступили Джошуа Трухильо и Ян Базалдуа. В продажу он поступит в июне этого года.
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