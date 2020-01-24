Анастасия Лях .24 января, 2020 9

Студия Marvel официально запускает в производство продолжение экранизации комикса «Капитан Марвел».

Однако, как сообщает The Hollywood Reporter, режиссеры первого фильма Анна Боден и Райан Флек не вернутся к своим обязанностям. У сиквела будет другой постановщик. Но кто именно — пока неизвестно.

Над сценарием поработает Меган МакДоннелл, которая в настоящее время трудится над марвеловским сериалом «ВандаВижен». Известно, что действие развернется в наши дни (события оригинала происходили в 90-х ). Бри Ларсон, естественно, вернется к главной роли.

Релиз можно ожидать в 2022 году, но точной даты пока нет.