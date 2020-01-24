Студия Marvel официально запускает в производство продолжение экранизации комикса «Капитан Марвел».
Однако, как сообщает The Hollywood Reporter, режиссеры первого фильма Анна Боден и Райан Флек не вернутся к своим обязанностям. У сиквела будет другой постановщик. Но кто именно — пока неизвестно.
Над сценарием поработает Меган МакДоннелл, которая в настоящее время трудится над марвеловским сериалом «ВандаВижен». Известно, что действие развернется в наши дни (события оригинала происходили в
Релиз можно ожидать в 2022 году, но точной даты пока нет.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую