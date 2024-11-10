sonyazhytkova .10 ноября, 2024 6

Marvel Studios презентували новий трейлер "Капітан Америка: Чудесний новий світ", у якому вперше показано Ентоні Макі в ролі Сема Вілсона. Його Капітан Америка опиняється в епіцентрі національного хаосу.

У новому трейлері з’являється Гаррісон Форд у ролі президента США Таддеуса "Тандерболта" Росса, який вперше постає як Червоний Халк — могутній ворог Капітана Америки.

Сюжет картини обертається навколо Сема Вілсона (Ентоні Макі), який потрапляє в центр міжнародної кризи після зустрічі з президентом Росом. За синопсисом, новому Капітану Америці доведеться розкрити глобальну змову, що загрожує безпеці всього світу.

У стрічці також зіграли Шіра Хаас, Соша Рокемор, Карл Ламблі, Джанкарло Еспозіто, Лів Тайлер і Тім Блейк Нельсон. Режисер проєкту — Джуліус Она.

Прем’єра стрічки "Капітан Америка: Чудесний новий світ" запланована на 14 лютого 2025 року.

Джерела: Deadline