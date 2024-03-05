Кріс Еванс виступив на захист Всесвіту Марвел, зазначивши, що кіноадаптації коміксів заслуговують на набагато більше визнання.
Під час свого виступу на фестивалі Emerald City Comic Con у Сіетлі, Еванс висловив переконання, що кіноадаптації коміксів часто не оцінюють належним чином. Актор сказав:
"Це великі, грандіозні фільми, над якими працює безліч людей. Але емпіричні дані свідчать: їх важко створювати. Якщо б це було легше, ми б побачили більше вдалих картин. Я не критикую! Я брав участь у кількох проєктах, які не вийшли. Це трапляється. Створення фільму - це складно і більше людей у творчій команді не завжди спрощує роботу. Я не хочу виділяти конкретні фільми з каталогу Марвел, але деякі з них справді вражають. Вони є великими, об'єктивно, я вважаю, що вони заслуговують на трохи більше визнання".
Зірку "Месники" запитали, який фільм про супергероя найбільше подобається, Еван розкрив, що це однозначно - "Капітан Америка: Зимовий солдат" 2014 року. Причиною було те, що стрічка була дуже ризикованою, а також персонажі були більш розвинутішими. І це був вражаючий досвідів роботи з універсумом Марвел.
Після висловлення коментарів Кріса Еванса на тему супергеройських фільмів, Пол Дано, який виконав роль у фільмі "Бетмен", також поділився своїми думками. Він зазначив, що цей момент може спонукати кінематографістів переосмислити супергеройський жанр або знайти нові напрямки. Дано виразив надію, що з цього вийде щось нове або інноваційне, що не обов'язково буде пов'язане з супергероями.
Джерело: Deadline