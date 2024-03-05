sonyazhytkova .5 марта, 2024 12

Кріс Еванс виступив на захист Всесвіту Марвел, зазначивши, що кіноадаптації коміксів заслуговують на набагато більше визнання.

Під час свого виступу на фестивалі Emerald City Comic Con у Сіетлі, Еванс висловив переконання, що кіноадаптації коміксів часто не оцінюють належним чином. Актор сказав:

"Це великі, грандіозні фільми, над якими працює безліч людей. Але емпіричні дані свідчать: їх важко створювати. Якщо б це було легше, ми б побачили більше вдалих картин. Я не критикую! Я брав участь у кількох проєктах, які не вийшли. Це трапляється. Створення фільму - це складно і більше людей у творчій команді не завжди спрощує роботу. Я не хочу виділяти конкретні фільми з каталогу Марвел, але деякі з них справді вражають. Вони є великими, об'єктивно, я вважаю, що вони заслуговують на трохи більше визнання".

Зірку "Месники" запитали, який фільм про супергероя найбільше подобається, Еван розкрив, що це однозначно - "Капітан Америка: Зимовий солдат" 2014 року. Причиною було те, що стрічка була дуже ризикованою, а також персонажі були більш розвинутішими. І це був вражаючий досвідів роботи з універсумом Марвел.

Після висловлення коментарів Кріса Еванса на тему супергеройських фільмів, Пол Дано, який виконав роль у фільмі "Бетмен", також поділився своїми думками. Він зазначив, що цей момент може спонукати кінематографістів переосмислити супергеройський жанр або знайти нові напрямки. Дано виразив надію, що з цього вийде щось нове або інноваційне, що не обов'язково буде пов'язане з супергероями.

Джерело: Deadline