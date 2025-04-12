Капітан Немо виринає з безодні — "Nautilus" дата прем’єри, вражаючий трейлер та свіжі кадри

sonyazhytkova .12 апреля, 2025 6

Цього літа легенда оживає у новому пригодницькому серіалі — AMC нарешті покаже світові "Nautilus". Перші два епізоди вийдуть 29 червня, а тим часом глядачі можуть зазирнути за лаштунки завдяки новому тизеру та офіційним кадрам.

Шазад Латіф ("Чорне дзеркало") утілює капітана Немо в новій інтерпретації класичного роману Жуля Верна "20 000 льє під водою". У серіалі "Nautilus" він постає як індійський принц, що втратив усе через безжальну Ост-Індську торговельну компанію — родину, спадок і свободу. Та йому вдається втекти з колонії на викраденому підводному човні, разом із командою в’язнів, аби розпочати свою власну одіссею — і помсту. Його мета — дістатися легендарного вікінгського скарбу, що захований біля Стовпів Гальвара, але шлях туди небезпечний: переслідувачі не зупиняться ні перед чим.

Серіал складається з 10 епізодів і обіцяє багато підводної драми, інтриг та зрад. У ролях також з’являться Джорджія Флад, Селін Менвіль, Тьєррі Фремон, а серед зіркових камео — Річард Е. Грант, Анна Торв та Ноа Тейлор.

Зануртесь у морські глибини, де помста — єдина надія, а кожен метр вниз — виклик долі. "Nautilus" вже на горизонті — час вирушати в подорож, яку ви не забудете.

Джерело: Deadline