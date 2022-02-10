Таня Гончаренко .10 февраля, 2022 8

Известная модель и актриса Кара Делевинь исполнит главную роль в триллере "Восхождение", - сообщает Variety.

Проект расскажет об акции "Гринпис" в защиту Арктики. Делевинь перевоплотится в отчаянную альпинистку, которая стала лидером этой акции. В знак протеста против бурения скважин в Арктике, активисты решили взобраться на самое высокое здание в Европе — лондонский The Shard.

Постановщиком картины будет Хейли Истон Стрит, которая работала над визуальными эффектами "Лиги справедливости". "Восхождение" станет режиссерским дебютом Хейли и она очень взволнована по этому поводу: "Моя страсть к этому проекту непоколебима, это идеальная тема, стиль и технический вызов для меня. Я использую навыки, которые отточила за последние 20 лет, и "Восхождение" затрагивает все аспекты моей жизни и работы. Я не могу быть более счастлива воплотить в жизнь эту важную экологическую историю и позволить удивительным персонажам и захватывающим событиям по-настоящему сиять на экране" - поделилась эмоциями Стрит.

Когда проект выйдет на экраны пока неизвестно.