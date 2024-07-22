sonyazhytkova .22 июля, 2024 9

Зірка серіалу "The Boys", розвіяв найгірші побоювання фанатів: останній сезон не з'явиться до 2026 року.

"Співпраця з видатним Джеффрі Діном Морганом була найкращою частиною мого дня", - написав Урбан в Instagram про свої сцени з актором Джо Кесслером. "До зустрічі через… 2 роки (хочеться, щоб це сталося раніше) у фінальному сезоні на Prime Video".

Хоча графіки виробництв можуть змінюватися, здається, що вихід фінального сезону "The Boys" очікується не раніше 2026 року. Це не зовсім неочікувано, враховуючи недавні коментарі творця серіалу Еріка Крипке про зйомки п’ятого сезону. Крипке раніше повідомив Variety, що зйомки розпочнуться у листопаді і триватимуть до середини 2025 року. З огляду на звичайно довгий період постпродукції для "The Boys", 2026 рік здається цілком реальним.

З огляду на закінчення четвертого сезону, можна очікувати, що Біллі Бутчер у виконанні Карла Урбана вступить у фінальну сутичку не лише з Гомлендером у виконанні Антоні Старра, але й з іншими членами його колишньої команди, включаючи Х'юї (Джек Квейд), Енні (Ерін Моріарті) та Молочко (Лаз Альонсо).

Джерело: Gamesradar