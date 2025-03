sonyazhytkova .18 марта, 2025 6

Офіційний кадр Урбана в образі Джонні Кейджа нарешті представлено – і, здається, він уже підкорив глядачів на тестових показах.

Співтворець культової франшизи Ед Бун обіцяє свіжий підхід до героя, якого фанати знають за його зухвалим характером та фільмографією, що рясніє картинами категорії B, такими як "Ninja Mime" і "The Gist of My Fist".

Entertainment Weekly поділилися першим кадром Джонні Кейджа – з хижою усмішкою та незмінними сонцезахисними окулярами. За словами Буна, саме інтеграція Кейджа у світ Мортал Комбат стане ключовим елементом фільму:

"Це голлівудська зірка, яка втратила популярність і несподівано опинилася в цьому магічному, наджорстокому світі. Карл додає щось своє, але його образ все одно виглядає свіжо та автентично. Його поява – просто неймовірно кумедна".

Раніше фанати вже отримували натяки на Урбана в ролі Кейджа – зухвалий ремінь із величезною пряжкою та постер, що натякав на його минуле як зірки, що зійшла з небосхилу. Тепер же маємо повноцінний погляд на персонажа, який, судячи з перших відгуків, стане одним із головних джерел гумору у сиквелі.

Крім Джонні Кейджа, у фільмі також з’являться Китана (Аделін Рудольф) і Шао Кан (Мартін Форд), а разом із ними повернуться Коул Янг (Льюїс Тан), Скорпіон (Хіроюкі Санада) та Соня Блейд (Джессіка МакНемі). До нових бійців приєдналися Джейд (Таті Габріель), Сіндел (Ана Тху Нгуєн) та Куан Чі (Деймон Герріман).

Очікується, що "Мортал Комбат 2" вибухне на великих екранах 24 жовтня 2025 року. Але чи зможе Джонні Кейдж стати тим козирем, який зробить цей сиквел дійсно смертельним хітом?

Джерело: Gamesradar