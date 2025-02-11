sonyazhytkova .11 февраля, 2025 0

Так, це саме те, на що ми всі так довго чекали!

"Це Джонні ******* Кейдж! Mortal Kombat II — тільки в кінотеатрах скоро", — з такою об’явою офіційний акаунт фільму в Twitter поділився першим поглядом на вигадану стрічку про Джонні Кейджа з Карлом Урбаном у головній ролі. Постер вражає: "Необмежена лють" та слоган "Від студії, що принесла вам Rebel Without a Cage".

"Mortal Kombat 2" стане продовженням успішного фільму 2021 року, і за його створення відповідає режисер Саймон МакКуід, а сценарій написав Джеремі Слейтер.

У новому екшені з’являться добре знайомі персонажі: Аделіна Рудольф як прекрасна Кітана, Джо Таслім у ролі Бі-Хана, Хіроюкі Санада як Скорпіон, Джессіка МакНеймі — Соня Блейд, Льюїс Тан — Коул Янг, Джош Лоусон — Кано, Таданобу Асано — Рейден та Таті Габріель — Джейд.

Карл Урбан, який здобув популярність завдяки ролі Біллі Бутчера в серіалі "The Boys" на Amazon Prime, тепер втілить на екрані одного з найвідоміших героїв відеоігор — Джонні Кейджа. Для Урбана це новий етап кар'єри, а ось ролі Джонні раніше виконували Лінден Ешбі, Метт Маллінс і Каспер Ван Дієн.

"Мortal Kombat 2" обіцяє бути не просто продовженням, а справжнім вибухом для фанатів серії — готуйтеся до нових битв і небезпечних поворотів сюжету! Фільм вийде в кінотеатрах 24 жовтня 2025 року.

Джерело: Gamesradar