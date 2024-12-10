sonyazhytkova .10 декабря, 2024 11

Іспанська актриса номінована на престижну премію у категорії "Найкраща жіноча роль у художньому фільмі — комедія або мюзикл" за свою гру в стрічці "Emilia Pérez".

Це вперше, коли відкрито трансгендерна актриса отримала номінацію в одній із ключових категорій "Золотого глобуса" за роль у художньому фільмі.

На церемонії 5 січня 2025 року Карла Софія Гаскон змагатиметься за престижну нагороду разом із такими зірками, як Емі Адамс ("Nightbitch"), Сінтія Еріво ("Wicked"), Майкі Медісон ("Anora"), Демі Мур ("The Substance") та Зендея ("Challengers").

Якщо вона здобуде перемогу, Гаскон увійде в історію як перша трансгендерна актриса, яка виграла "Золотий глобус" у кінематографічній категорії. Цей прорив стане ще однією віхою після успіху Мікаели Жеє Родрігес, яка у 2022 році здобула статуетку за роль у серіалі "Pose". Раніше, у 2007 році, Еліот Пейдж також претендував на нагороду за гру в стрічці "Juno".

Номінація на "Золотий глобус" продовжує успішний рік для Гаскон. У травні вона вже поділила нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі разом із трьома іншими акторками за роботу у фільмі Жака Одіара "Emilia Pérez". Картина, що розповідає історію мексиканського наркобарона, який переживає трансформацію у жінку, стала цьогорічним фаворитом із десятьма номінаціями на "Золотий глобус".

Цього ж року Гаскон була удостоєна звання найкращої актриси на Європейській кінопремії, де "Emilia Pérez" також отримала титул найкращого фільму, а режисер Жак Одіар — найкращого постановника.

Таким чином, Карла Софія Гаскон не лише розширює межі кінематографа, а й прокладає шлях для нових поколінь акторів, які не бояться бути собою.

Джерело: Deadline