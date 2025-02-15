sonyazhytkova .15 февраля, 2025 13

Після кількох затримок, які призвели до відмови від попередніх сценаріїв, зйомки третього сезону "Ейфорії" нарешті стартували. Однак фанати досі активно обговорюють, хто повернеться до своїх ролей у довгоочікуваному продовженні.



Хоча деякі відсутні персонажі були вже відомі, остаточний список акторів підтвердив ще кілька значних змін. У новому сезоні можна буде побачити Зендею, Хантера Шейфера, Еріка Дейна, Джейкоба Елорді, Сідні Свіні, Алексу Демі та Мод Апатов. Оскарівський номінант Колман Домінго також знову з’явиться в гостевій ролі. Проте серед відсутніх — Сторм Рід, Алджі Сміт, Барбі Феррейра та Ніка Кінг. Відсутність Феррейри, зокрема, не стала несподіванкою після повідомлень про її розбіжності з творцем серіалу Семом Левінсоном.

Але є й хороші новини: серіал поповниться свіжими обличчями. До касту приєднаються поп-зірка Росалія, чемпіон Суперкубка НФЛ Маршон Лінч та лауреат нагороди NAACP Image Кадім Гардісон. Їхні ролі наразі залишаються таємницею.

Крім того, серед новачків будуть Марта Келлі та Хлоя Черрі, а також Адеуале Акіннуйо-Абадже та Тобі Уоллес. Домінік Файк також повернеться до ролі Еліота.

Сюжет третього сезону поки що не розкритий, але ймовірно, він почнеться через кілька років після подій другого сезону.

Розробка третього сезону "Ейфорії" затягнулася через численні труднощі, зокрема творчі суперечності за кулісами. HBO попросила Сема Левінсона переписати сценарії, що, серед іншого, призвело до зміни ролі Рю Беннет — спочатку її планували зробити детективом. Тепер, коли всі проблеми вирішено, третій сезон серіалу вийде на HBO у 2026 році.

Цей сезон, ймовірно, стане останнім, адже актори активно працюють над іншими великими проєктами. Зендея продовжує кар'єру у кіно, зокрема у "Дюні" та "Суперниках", а Сідні Свіні та Джейкоб Елорді знімаються у нових великих фільмах, таких як "Франкенштейн" Гільєрмо дель Торо і "Грозовий перевал" з Марґо Роббі.

Джерело: Мovieweb