sonyazhytkova .22 декабря, 2023 12

Фільм "Аквамен та Втрачене Королівство" стикається із жахливим рейтингом на Rotten Tomatoes і опиняється під загрозою потонення в морі негативних відгуків у відкриття першого вікенду.

Можливо, це не настільки критично, як "Загін Самогубців", але рейтинг Rotten Tomatoes для "Аквамена та Втраченого Королівства" серйозно загрожує приєднатися до інших "дно-кормарків" розширеного кінематичного Всесвіту DC (DCEU). Фільм з Джейсоном Момоа в ролі Аквамена вийшов у четвер на попередні покази. Критики не залишились задоволеними і "витирюють ноги" об режисера Джеймса Вана за його роботу, особливо після мільярдного успіху "Аквамена" у 2018 році.

"Аквамен та Втрачене Королівство" отримав жалюгідний 39% на Томатометрі за результатами 72 відгуків. Звичайно, це не так вже й погано, як рекордно низькі 26% "Отряду Самогубці". Тим не менше, це не віщує нічого хорошого для улюбленого багатьма супергероя Момоа, який намагається тримати свою голову над водою під час критики. Оуен Ґлейберман з Variety пише:

"Фільм, з усією цією боротьбою, вироблений поверненим режисером Джеймсом Ваном з вражаючим розмахом, але в той же час в ньому є щось темно-звичайне".

Ловія Джаркйе з The Hollywood Reporter говорить:

"Навіть актори здаються виснаженими від абсурдності цього сиквелу".

Грейс Рендольф з Beyond the Trailer дала "Аквамену та Втраченому Королівству" негативний відгук, але вона не висловлює неприязні почуття до фільму. Вона вказує на проблеми у третьому акті як частину проблем супергеройського стрічки і порівнює останню співпрацю Вана і Момоа з суботнім мультфільмом, не наводячи на негативні аспекти.

Джерело: Мovieweb