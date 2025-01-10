sonyazhytkova .10 января, 2025 8

Через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі зупинено зйомки кількох відомих телешоу, серед яких "Хитрощі", "Великі гроші", "Форс-мажори: Лос-Анджелес" від NBCUniversal, "Початкова школа 'Ебботт'" від Warner Bros. та "Анатомія Грей" від Disney.

Незважаючи на те, що більшість знімальних майданчиків не опинилися безпосередньо в зонах пожеж, погіршення якості повітря залишається серйозною загрозою. Мешканцям рекомендують залишатися вдома та уникати пересувань дорогами. Відповідно до указу місцевої влади, скасовано всі дозволи на зйомки у кількох районах Лос-Анджелеса, і не виключено, що це торкнеться й інших проєктів.

Другий сезон "Fallout", зйомки якого стартували минулого місяця, став важливим кроком для серіалу, який швидко завоював популярність після прем'єри в квітні 2024 року. Сюжет серіалу, заснованого на культовій відеогрі, переносить глядачів у постапокаліптичну Америку, де Люсі, героїня Елли Пернелл, має вирушити в небезпечну подорож після викрадення батька.

Відсутність точних термінів виходу нового сезону залишає фанатів в очікуванні, але вже можна бути впевненими, що продовження цієї історії буде варте того, аби його дочекатися.

Джерело: Gamesradar